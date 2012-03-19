〔新兴汇市〕韩元和披索领涨亚洲新兴货币,但油价上涨限制涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---周一亚洲新兴市场货币在淡静交投中上涨,韩元和菲律宾披索领涨,因一些短线客在这些货币上周大跌后买入,但油价上涨令涨势受限.
交易商和分析师表示,尽管上周五美元走软,但市场人士仍在增加新兴市场货币押注方面犹豫不决,认为除非美国联邦储备理事会(美联储,FED)重燃进一步推出刺激政策的希望,否则美元很可能维持坚挺.
他们还补充称,本周美联储主席的讲话将受密切关注,市场会寻找亚洲货币走势线索.若通胀立场不那么温和,则亚洲新兴货币或再次承压.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。