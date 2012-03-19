〔新兴汇市〕韩元和披索领涨亚洲新兴货币,但油价上涨限制涨幅

路透新加坡3月19日电---周一亚洲新兴市场货币在淡静交投中上涨,韩元和菲律宾披索领涨,因一些短线客在这些货币上周大跌后买入,但油价上涨令涨势受限.

交易商和分析师表示,尽管上周五美元走软,但市场人士仍在增加新兴市场货币押注方面犹豫不决,认为除非美国联邦储备理事会(美联储,FED)重燃进一步推出刺激政策的希望,否则美元很可能维持坚挺.