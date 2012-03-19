〔中国能源〕发改委将自周二起将汽柴油零售价格上调600元/吨--行业网站

路透北京3月19日电---行业网站息旺能源(C1)周一引述消息称,中国国家发改委将自周二(3月20日)起上调成品油价格,为年内第二次调整成品油价格.

息旺能源网站刊登报导称,据两大公司消息,发改委今晚将上调汽柴油零售价600元人民币/吨,汽油约0.44元/升,柴油约0.51元/升.

C1网站数据显示,以2月7日为基准期,3月16日(上周五)时国际三地原油加权均价连续移动变化率已经达到11.07%,超过国内成品油价格形成机制要求的变化幅度4%,市场普遍预期发改委将于近期调整成品油价.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.

中国发改委此前决定自2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,为中国今年以来首次调整成品油价格.(完)

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