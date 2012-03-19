〔中国债市〕现券收益率变动有限,需求仍集中在短期品种上

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国银行间债市周一现券收益率变动有限.政策面仍维持淡静,市场预期比较平稳,中长期品种缺乏进一步推动力,惟短券因资金面宽裕需求依旧不错.
交易员并表示,早盘招标的国开行定存基准浮息债受追捧,亦惠及二级市场相关品种,表明在降息预期偏弱的情况下,浮息品种因票息较高受机构青睐.
"央票买盘还可以,今天国开10年(固息)债招的比较高,金融债五年以上的有些抛盘."上海一银行交易员称.
业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.21%,稍高于此前的市场预测均值4.18%,中标利率1.23倍;同时招标发行的三年期浮息债(一年定存基准)中标利差49个基点(bp),明显低于57bp的预测均值,中标倍数1.51倍.[ID:nSB1440306]
前述交易员并表示,信用债中低评级的品种表现仍抢眼,其中AA-评级的一年短融收益率已跌至5.90%附近,但高评级以及偏长期的信用债走势则依旧不振,债市收益率曲线陡峭化的趋势仍在持续.
银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]
剩余期限0.962年的步步高投资集团(主体评级AA-)短融041253011券最新成交对应收益率CN041253011=CFXS为5.9500%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.4033 2.8913
上日 2.3829 2.9010
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4400/3.3894
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8868/2.8465
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6123/3.5603(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。