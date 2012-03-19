〔中国债市〕现券收益率变动有限,需求仍集中在短期品种上

路透上海3月19日电---中国银行间债市周一现券收益率变动有限.政策面仍维持淡静,市场预期比较平稳,中长期品种缺乏进一步推动力,惟短券因资金面宽裕需求依旧不错.

交易员并表示,早盘招标的国开行定存基准浮息债受追捧,亦惠及二级市场相关品种,表明在降息预期偏弱的情况下,浮息品种因票息较高受机构青睐.

"央票买盘还可以,今天国开10年(固息)债招的比较高,金融债五年以上的有些抛盘."上海一银行交易员称.

业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.21%,稍高于此前的市场预测均值4.18%,中标利率1.23倍;同时招标发行的三年期浮息债(一年定存基准)中标利差49个基点(bp),明显低于57bp的预测均值,中标倍数1.51倍.[ID:nSB1440306]

前述交易员并表示,信用债中低评级的品种表现仍抢眼,其中AA-评级的一年短融收益率已跌至5.90%附近,但高评级以及偏长期的信用债走势则依旧不振,债市收益率曲线陡峭化的趋势仍在持续.

银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]

剩余期限0.962年的步步高投资集团(主体评级AA-)短融041253011券最新成交对应收益率CN041253011=CFXS为5.9500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4033 2.8913

上日 2.3829 2.9010

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4400/3.3894

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8868/2.8465

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6123/3.5603(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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