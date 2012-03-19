〔中国财政〕财政部制订监管办法,加强财政资金全程监督

路透北京3月19日电---为确保财政资金安全规范有效使用,中国财政部目前发布财政部门监督办法,加强财政资金运用的全程监督,并将于今年5月1日起正式施行.

财政部网站刊登的新闻稿称,办法共六章29条,对财政部门实施监督的对象、原则、监督机构及其职责、监督范围、监督权限、监督方式和程序等内容作了全面规定,突出强调了财政监督贯穿于财政管理过程始终,强调财政部门实施监督要坚持事前、事中、事后监督相结合.

"与单一的事后监督相比,对财政资金的事前、事中监督更能发挥源头监管作用,有利于及时发现问题,防患于未然.同时坚持事前、事中、事后监督相结合,建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的机制."财政部有关负责人称.

目前财政部门实施监督主要依据《预算法》、《会计法》、《注册会计师法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《财政检查工作办法》等,这些法规制度中有关财政监督的规定比较分散、原则,也不够全面,在一定程度上影响了财政监督职能作用的发挥.(完)

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