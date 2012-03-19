〔中国经济〕各地新兴产业发展存在盲目性和重复投资等问题--工信部长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,目前各地政府对"战略性新兴产业"发展很积极,但存在盲目性和重复投资等问题.对此,中央政府和产业主管部门需制定专项规划,加以引导.
财新网周一援引他在中国发展高层论坛上发言称,工信部将与地方政府和企业共同研究,根据地方的产业基础等,逐渐厘清方向,最终把专项规划落实到产品和企业发展计划等方面.同时,企业应该是这些产业研发投入的主体.
中国官方确定的"七大战略性新兴产业"包括:节能环保产业、新能源产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业和新能源汽车产业.
此外谈到云计算的发展时,苗圩指出这其中也存在盲目投资现象.云计算的发展要同通信业的布局调整相结合."政府云"将会优先发展,"企业云"和"私有云"也将逐渐发展.
同时,工信部和发改委已启动研究大型数据中心的布局规划,对企业建立数据中心加以引导.单台服务器或单片设备的能耗将是准入的重要标准之一.
苗圩称,在国外,云计算主要是整合现有服务器资源,把闲置资源整合起来,建立一个虚拟的数据中心.但是在国内很多地方,动辄就是百万台新增服务器,存在着很大的盲目性.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。