〔新债招标〕中国航空集团20亿元一年期短融票面利率4.37%--路透数据

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透上海3月19日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国中国航空集团公司周一在银行间债市簿记建档 发行20亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.37%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================== 中国航空集团 80 20 12 4.37% 中国银行 AAA 3/20 3/21 中信银行 ==============================================================================================(完) --发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。