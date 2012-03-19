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债券 | 2012年 3月 19日 星期一 16:48 BJT

〔新债招标〕中国航空集团20亿元一年期短融票面利率4.37%--路透数据

路透上海3月19日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国中国航空集团公司周一在银行间债市簿记建档
发行20亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.37%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商    主体评级  起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中国航空集团   80      20       12     4.37%        中国银行      AAA      3/20       3/21
                                                     中信银行
 ==============================================================================================(完)

  --发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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