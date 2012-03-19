〔中国汇市〕人民币兑美元微收低,中间价波动加剧或为扩大波幅试水(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增收盘报价)
* 人民币兑美元中间价续涨逾百点
* 但购汇盘拖累人民币收盘微跌
* 中间价波动加大或为扩大波幅试水
* 人民币扩大波幅预热已久,若推行影响料有限
路透上海3月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一逆转盘中涨幅微收低,因午后购汇盘较强.其中值得关注的是反映央行意图的中间价续涨逾百点,中间价波动加剧令市场对未来人民币可能扩大波幅的预期不断加深.
交易员并称,此前中国官方对扩大人民币汇率波幅,以及加强双向波动预热时间已久,而且目前多数时间日间波幅尚未用足,因此即使正式宣布,对市场总的影响预计有限.
"央行可能想让中间价先动起来看看,试试大家(对人民币扩大波幅)的反应."上海一银行交易员对续涨逾百点的中间价如此评价.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3233 6.3103 6.3251 6.3082 6.3200 6.3227
上海另一银行交易员并指出,虽然今日人民币中间价上行是对海外美元走软的正常反应,但变动幅度之大超过预期,令人不禁做出上述联想.
东京汇市日圆周一呈防御态势,欧元/日圆触及五个月新高,而美元则在上周尾段回落后进行整理.[FRX/CN]
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3220/90 6.3250
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3180/30 6.3200
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水100点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3333元.
此前中国总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平";中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.
路透最新调查结果显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]
国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周一在香港表示,新兴市场国家经济增长表现强劲,但仍落后于预期,显示受累于发达国家减速的实质影响仍未结束;人民币汇率更富弹性对中国及全世界都是有利的,人民币汇率形成机制比汇率水平更为重要.[ID:nSH0109904]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。