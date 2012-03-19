〔路透基点〕兆丰商业银行启动巴西Itau银行7,500万美元贷款案--RLPC

路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,兆丰商业银行启动巴西Banco Itau的7,500万美元两年期子弹式贷款案,担任此交易的唯一委托主办行和额度分配行.

银行受邀按以下两个层级参贷:

承贷1,000万美元或更多,可获70个基点的预付费,含全部费用的价码为215个基点,并获主要参贷行头衔;

承贷500万-900万美元,可获50个基点的预付费,含全部费用的价码为205个基点,并获参贷行头衔.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点.

贷款资金将用于一般用途,有意参贷的银行需在4月初作出答复.

Banco Itau是Itau Unibanco Banco Multiplo Group的批发银行业务分支.Banco Itau曾在2011年8月获得6.32亿美元三年期贷款,有十家台湾银行参贷.(完)