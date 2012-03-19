〔路透基点〕兆丰商业银行启动巴西Itau银行7,500万美元贷款案--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,兆丰商业银行启动巴西Banco Itau的7,500万美元两年期子弹式贷款案,担任此交易的唯一委托主办行和额度分配行.
银行受邀按以下两个层级参贷:
承贷1,000万美元或更多,可获70个基点的预付费,含全部费用的价码为215个基点,并获主要参贷行头衔;
承贷500万-900万美元,可获50个基点的预付费,含全部费用的价码为205个基点,并获参贷行头衔.
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点.
贷款资金将用于一般用途,有意参贷的银行需在4月初作出答复.
Banco Itau是Itau Unibanco Banco Multiplo Group的批发银行业务分支.Banco Itau曾在2011年8月获得6.32亿美元三年期贷款,有十家台湾银行参贷.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。