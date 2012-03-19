〔人民币汇率〕若中国经济转型顺利,人民币仍将升值--央行货币政策委员(更新版)

(新增更多评论和背景)

* 若中国经济转型顺利,人民币仍将保持升值

* 2016-2020年间有望实现可自由兑换

* 未来20-30年,人民币有望成为国际主要货币

路透上海3月19日电---虽然近期人民币升值步伐已暂停,但中国央行新任货币政策委员会委员、中国人民大学校长陈雨露认为,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.

他周一在上海参加北外滩财富与文化论坛间隙对路透并表示,未来20-30年,人民币有望与美元和欧元一同成为国际主要货币,人民币的国际地位将大幅提高.人民币国际化首先要解决人民币可自由兑换,乐观估计最早2016年将实现完全可兑换目标.

"(升值与否)要看我们经济转型的情况,如果产业竞争力不行,一味升值,很多企业利润会受影响."他说.

他并认为,如果未来中国国内生产总值(GDP)每年增速超过美国5个百分点,而人民币兑美元汇率年均升值2-3%,那么2025年中国经济规模将超过美国,成为全球第一.

今年以来,人民币兑美元呈现微幅贬值.而中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.[ID:nSB1431998]

对于人民币国际化,陈雨露认为,将在未来20-30年内分三个阶段完成.第一步将在中国周边国家拓展,成为国际贸易计价结算货币;第二步将以亚洲区域为主,力争成为一种金融交易计价货币;第三步是实现全球范围内的储备货币.

据其介绍,目前,包括韩国、俄罗斯、马来西亚、尼日利亚等七个国家已将人民币作为其储备货币.

不过他同时指出,人民币国际化,率先需要解决人民币自由兑换问题,"2016-2020年之间实现人民币资本帐户下的可兑换,也就是完全可自由兑换...还是完全可能的."(完)