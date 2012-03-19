〔人民币汇率〕若中国经济转型顺利,人民币仍将升值--央行货币政策委员(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 若中国经济转型顺利,人民币仍将保持升值
* 2016-2020年间有望实现可自由兑换
* 未来20-30年,人民币有望成为国际主要货币
路透上海3月19日电---虽然近期人民币升值步伐已暂停,但中国央行新任货币政策委员会委员、中国人民大学校长陈雨露认为,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.
他周一在上海参加北外滩财富与文化论坛间隙对路透并表示,未来20-30年,人民币有望与美元和欧元一同成为国际主要货币,人民币的国际地位将大幅提高.人民币国际化首先要解决人民币可自由兑换,乐观估计最早2016年将实现完全可兑换目标.
"(升值与否)要看我们经济转型的情况,如果产业竞争力不行,一味升值,很多企业利润会受影响."他说.
他并认为,如果未来中国国内生产总值(GDP)每年增速超过美国5个百分点,而人民币兑美元汇率年均升值2-3%,那么2025年中国经济规模将超过美国,成为全球第一.
今年以来,人民币兑美元呈现微幅贬值.而中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.[ID:nSB1431998]
对于人民币国际化,陈雨露认为,将在未来20-30年内分三个阶段完成.第一步将在中国周边国家拓展,成为国际贸易计价结算货币;第二步将以亚洲区域为主,力争成为一种金融交易计价货币;第三步是实现全球范围内的储备货币.
据其介绍,目前,包括韩国、俄罗斯、马来西亚、尼日利亚等七个国家已将人民币作为其储备货币.
不过他同时指出,人民币国际化,率先需要解决人民币自由兑换问题,"2016-2020年之间实现人民币资本帐户下的可兑换,也就是完全可自由兑换...还是完全可能的."(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。