〔中港股市〕港股因中资银行股拖累收低,沪市受资源股提振收高

* 恒指收低1%,沪综指上涨0.2%

* 中资银行股下跌,因报导称贷款增长疲弱

* 交易员称,金融业获利将暗示融资需求

* 资源股上涨支撑沪市

路透香港3月19日电---香港股市周一回吐盘中涨幅并收低,因市场担心中国贷款增速或低于季度目标,打压中资银行股,从而拖累大盘.本周起,多家金融企业将公布财报.

对本周开幕的财报季的忧虑,亦打击金融板块,因投资者担心部分中资银行,尤其较小型银行将有融资需求,从而摊薄现有股东权益.

银行股跌势令沪综指涨幅受限,以0.2%的涨幅作收.A股成交值创逾一周最低,H股成交量创两个月最低.

恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.

中国证券报周一报导称,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.

敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong称:"贷款增速疲软是今天一个关键因素,但投资者也在关注重庆农商行财报,这可能透露出中国规模较小的银行融资需求有多高."

融资疑虑加上中国总理温家宝上周三对房地产行业的强硬言论,都让人们保持谨慎.

重庆农村商业银行(3618.HK)收低2.4%,周一收盘后将公布2011年业绩.恒生H股金融指数.HSHFI跌2.1%.

中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(0939.HK)对恒指及恒生国企指数拖累最大,分别下跌1.5%和1.8%.

沪市地产股亦普遍走软.周末数据显示,中国1月房价连续第五个月下滑,未来数月料进一步下跌.

而资源板块上涨助沪市收高.上证原材料行业指数.SSEMT跳涨2%,稀土类领涨.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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