〔中港股市〕港股因中资银行股拖累收低,沪市受资源股提振收高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒指收低1%,沪综指上涨0.2%
* 中资银行股下跌,因报导称贷款增长疲弱
* 交易员称,金融业获利将暗示融资需求
* 资源股上涨支撑沪市
路透香港3月19日电---香港股市周一回吐盘中涨幅并收低,因市场担心中国贷款增速或低于季度目标,打压中资银行股,从而拖累大盘.本周起,多家金融企业将公布财报.
对本周开幕的财报季的忧虑,亦打击金融板块,因投资者担心部分中资银行,尤其较小型银行将有融资需求,从而摊薄现有股东权益.
银行股跌势令沪综指涨幅受限,以0.2%的涨幅作收.A股成交值创逾一周最低,H股成交量创两个月最低.
恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.
中国证券报周一报导称,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.
敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong称:"贷款增速疲软是今天一个关键因素,但投资者也在关注重庆农商行财报,这可能透露出中国规模较小的银行融资需求有多高."
融资疑虑加上中国总理温家宝上周三对房地产行业的强硬言论,都让人们保持谨慎.
重庆农村商业银行(3618.HK)收低2.4%,周一收盘后将公布2011年业绩.恒生H股金融指数.HSHFI跌2.1%.
中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(0939.HK)对恒指及恒生国企指数拖累最大,分别下跌1.5%和1.8%.
沪市地产股亦普遍走软.周末数据显示,中国1月房价连续第五个月下滑,未来数月料进一步下跌.
而资源板块上涨助沪市收高.上证原材料行业指数.SSEMT跳涨2%,稀土类领涨.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。