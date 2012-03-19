〔中国证券〕发展可交易基金产品,促文化产业与资本对接--深交所总经理

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---针对资本市场与文化产业的对接,中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周一建议,应发展可交易的基金类产品投资文化产业项目,也可以积极去引导创投与文化产业对接,建立新型孵化器.
她指出,目前中国文化产业具有经营风险高,并购整合需求强烈以及需要有效股权激励等特点,而正是这些特点为资本市场提供了发挥的空间.
"我国文化企业多局限于一个地域、一个行业经营,集中度不高,今后整合产业链、开展跨行业跨地域经营,空间巨大,而资本市场就是一个最好的并购整合平台."宋丽萍称.
她并认为,为实现与文化产业的有效对接,中国资本市场自身也需要进行改革和创新.如针对其特点,对于文化企业股权激励的监管应更加弹性,对难以避免的关联交易更加宽容,在并购重组和再融资方面提供更便捷条件,投资者和市场应具备更强的风险定价和承受能力.
近年来文化企业上市节奏明显加快.据其介绍,2010年至今在深交所上市的文化企业已经超过30家,占文化上市公司总数近40%.深圳市场的传播文化成份指数,今年2月底的市盈率将近36倍,比深证300指数17倍的市盈率高出了100%.
此外,前端的创投对文化产业的投资也在加速,并出现了成立文化产业基金的热潮.有统计表明,去年仅在广电和娱乐传媒领域就有77起创业投资,设立的文化产业基金有43只.
中国明确十二五(2011-2015年)期间将引导社会资本投资文化产业,以出版集团为代表的文化企业上市有望加速,并将成为资本市场的一道新风景.[ID:nSB1393360]
为配合发展文化产业,中国证监会此前曾表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.[ID:nSB1163322]
目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)、华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。