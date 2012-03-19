星巴克将开设首家果汁吧

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月19日电---星巴克(SBUX.O)周一将在美国开设首家Evolution Fresh果汁吧，这也是星巴克开拓咖啡业务以外的最大动作，希望借此增强自身在500亿美元健康食品市场上的地位。
但果汁吧行业处于支离破碎且高度竞争的状态，一些分析人士表示，Evolution Fresh果汁吧的利润可能不及星巴克的咖啡店。
星巴克尚未公布计划开设多少家果汁吧门店。首家果汁吧位于华盛顿州Bellevue市，首家门店的受欢迎程度将受到密切关注。
这家果汁吧将销售新鲜和瓶装水果和蔬菜汁、冰沙及卷饼、沙拉等食品，其菜单还包括为素食主义者提供的套餐。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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