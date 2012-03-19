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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 17:53 BJT

〔路透基点〕中建八局西北分公司获得1亿元人民币一年期贷款--RLPC

路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国建筑第八工程局有限公司(中建八局)西北分公司将从两家银行获得1亿元人民币一年期贷款.

中信银行西安分行为是次贷款案的委托主办行和额度分配行.中国邮政储蓄银行陕西分行为参贷行.两家银行分别承贷5,000万元人民币.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,将按季度分期等额偿还.

该交易将在3月26日完成.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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