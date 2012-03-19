〔路透基点〕中建八局西北分公司获得1亿元人民币一年期贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国建筑第八工程局有限公司(中建八局)西北分公司将从两家银行获得1亿元人民币一年期贷款.
中信银行西安分行为是次贷款案的委托主办行和额度分配行.中国邮政储蓄银行陕西分行为参贷行.两家银行分别承贷5,000万元人民币.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,将按季度分期等额偿还.
该交易将在3月26日完成.(完)
--编译 白云;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。