〔中国基金〕证监会将推动基金法修改,拓宽基金业务范围--官员

路透上海3月19日电---中国证监会基金监管部主任王林周一表示,近阶段证监会正在推进基金法及其配套法规的修改,尝试在拓宽公募基金业务范围、适当放松基金投资规模限制等方面进行改革,推动基金管理公司向现代化资产管理机构转型.

他在上海参加北外滩财富与文化论坛时称,今后将加大力度培育机构投资者,支持社保基金、企业年金及保险资金增加资本市场的投入,积极鼓励慈善基金、文化基金和教育基金等投资风险较小的基金的探索;并适当加快合格境外机构投资者(QFII)的审批.

王林并指出,未来将研究推出符合机构投资者的产品和交易方式;对机构投资者的业务模式、费率体系、评价激励等采取更灵活的制度安排;对机构采取税收减免或递延等优惠政策,鼓励机构长期投资.

他还表示,监管层将会对基金业放松管制,给市场更多空间,近期将成立基金业行业协会,实现行业自律化管理;同时亦鼓励基金公司加大创新力度,走特色化和国际化的道路,在风险可控的前提下,丰富基金产品.

自2007年以来,中国公募基金公司的管理规模一直在3万亿元人民币以下徘徊不前.业内人士指出,除了国内资本市场近年没有大起色外,公募基金在投资范围、基金经理激励等方面仍有一些限制,不利于与私募基金和理财产品等同场竞争.(完)