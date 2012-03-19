〔中国基金〕证监会将推动基金法修改,拓宽基金业务范围--官员

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国证监会基金监管部主任王林周一表示,近阶段证监会正在推进基金法及其配套法规的修改,尝试在拓宽公募基金业务范围、适当放松基金投资规模限制等方面进行改革,推动基金管理公司向现代化资产管理机构转型.
他在上海参加北外滩财富与文化论坛时称,今后将加大力度培育机构投资者,支持社保基金、企业年金及保险资金增加资本市场的投入,积极鼓励慈善基金、文化基金和教育基金等投资风险较小的基金的探索;并适当加快合格境外机构投资者(QFII)的审批.
王林并指出,未来将研究推出符合机构投资者的产品和交易方式;对机构投资者的业务模式、费率体系、评价激励等采取更灵活的制度安排;对机构采取税收减免或递延等优惠政策,鼓励机构长期投资.
他还表示,监管层将会对基金业放松管制,给市场更多空间,近期将成立基金业行业协会,实现行业自律化管理;同时亦鼓励基金公司加大创新力度,走特色化和国际化的道路,在风险可控的前提下,丰富基金产品.
自2007年以来,中国公募基金公司的管理规模一直在3万亿元人民币以下徘徊不前.业内人士指出,除了国内资本市场近年没有大起色外,公募基金在投资范围、基金经理激励等方面仍有一些限制,不利于与私募基金和理财产品等同场竞争.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。