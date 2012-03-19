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市场报道 | 2012年 3月 19日 星期一 18:05 BJT

〔国际油市〕美银美林上调2012年布兰特原油和WTI原油预估

路透3月19日电---美银美林周一在其研究报告中表示,上调其油价预估,以反映全球经济形势好于预期及供应较预期吃紧的影响.

该行将2012年布兰特原油价格预估上调8美元,至每桶118美元.

其还将2012年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估上调至每桶106美元,稍早预估为每桶103.

"对于油价能够继续自此上涨,而不会损害部分最容易受冲击的石油进口国经济,我们也持怀疑态度,"该行称.

美银美林还预计,2013年布兰特原油均价将达每桶120美元.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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