〔国际油市〕美银美林上调2012年布兰特原油和WTI原油预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透3月19日电---美银美林周一在其研究报告中表示,上调其油价预估,以反映全球经济形势好于预期及供应较预期吃紧的影响.
该行将2012年布兰特原油价格预估上调8美元,至每桶118美元.
其还将2012年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估上调至每桶106美元,稍早预估为每桶103.
"对于油价能够继续自此上涨,而不会损害部分最容易受冲击的石油进口国经济,我们也持怀疑态度,"该行称.
美银美林还预计,2013年布兰特原油均价将达每桶120美元.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。