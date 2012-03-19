〔光伏产业〕去年全球光伏装机同比增四成,降价趋势仍将延续--Solarbuzz

路透北京3月19日电---行业数据显示,受去年下半年主要市场抢装潮提振,2011年全球太阳能光伏市场安装量达到27.4GW(吉瓦)历史新高,同比增幅高达40%;但当年总产量亦增长25.5%至29.5GW高位,供过于求的格局预计仍会导致产业链价格不断下滑.

全球知名太阳能产业研究机构Solarbuzz最新报告预测,未来五年间组价出厂价格料较2011年水平再跌去43-53%,其中晶硅出厂价在2012年间的平均水平较去年至少下跌29%.

"德国和其他欧洲市场大幅下调光伏补贴使2012年全球市场可能进一步缩水,这会强迫企业提前采取自保式的经营模式.企业需要在年中前下调多晶硅、硅片和电池生产计划,来避免毛利状况进一步恶化."Solarbuzz总裁Craig Stevens在报告中称.

光伏电池的供过于求,已经使经市场权重调整的晶硅平均出厂价在去年上半年下跌了28%.去年四季度间该价格同比跌幅更高达46%.

市场价格不断下滑,已经对业内生产企业经营造成极大压力,但一线企业也凭借前期增加产能形成的规模化成本优势,趁机扩大市场份额;同时,价格下降也为太阳能发电尽早实现平价上网进一步积累了条件.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均稳全球大厂之列.

"中国厂商在硅片,电池和组件方面的主导地位得以巩固,薄膜电池份额下降,而亚洲市场需求迅速增长."报告写道.

Solarbuzz报告提供的数据显示,光伏产业去年全球营收合计达930亿美元,同比增长了12%;其中,中国及台湾光伏电池产量占比高达74%,较上年的63%扩大.

需求侧,预计未来12个月内欧洲市场份额将降至53%,自2011年的68%减少.到2016年时,预计欧洲市场份额将减少到42%以下,北美和若干亚洲市场则迅速增长,其中中国市场份额届时料占全球的17%.

"中国政府将要做出选择是否在规划基础上进一步提高国内市场的发展速度,这样才能支撑其全球领先的制造业基础."Stevens表示.其报告显示,中国去年的光伏装机容量同比增幅高达470%,一举成为继德国和意大利之后全球第三大光伏市场,美国紧随其后.

中国此前提出的远景规划是太阳能发电到2015年时达到15GW规模,相对国内产能而言仍远远落后.业内人士普遍预计,实际的发展速度超出规划的可能性很大.(完)