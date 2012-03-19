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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 19:14 BJT

〔中国个股〕兴业银行去年净利增38%至255亿元,预计今年增幅17.6%

路透上海3月19日电---中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周一发布年报,2011年实现净利润255.05亿元人民币,同比增长37.71%,与此前公布的业绩快报基本一致;该行并预计今年净利同比增长17.6%.

兴业银行去年实现营业收入598.7亿元,同比增37.77%,基本每股收益2.36元.年报指出,去年各项业务持续较快发展,资产总额增长较快;存贷利差同比提高,息差回升;中间业务收入快速增长;资产质量情况保持稳定,成本收入比保持较低水平.

年报显示,2011年兴业银行存贷利差同比提高48个bp(基点),净息差同比提高16个bp;截至去年末,该行资产总额24,087.98亿元,较去年初增长30.23%.

此外,截至2011年末,兴业银行不良贷款率0.38%,较2010年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率385.3%,较上年末提高近60个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%和8.20%,分别较2010年底下降0.25和0.59个百分点.

展望2012年,兴业银行预计,今年总资产规模达到2.8万亿元,增长16.2%;年末不良贷款率按照五级分类口径,控制在0.48%(核销前).

兴业银行3月初公告称,拟向中国人保资产管理股份有限公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.[ID:nSB2015963]

兴业银行周一收报13.64元,跌0.07元,或0.51%,过去一个月累计则下滑2.56%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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