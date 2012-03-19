〔中国个股〕兴业银行去年净利增38%至255亿元,预计今年增幅17.6%

年报显示,2011年兴业银行存贷利差同比提高48个bp(基点),净息差同比提高16个bp;截至去年末,该行资产总额24,087.98亿元,较去年初增长30.23%.

此外,截至2011年末,兴业银行不良贷款率0.38%,较2010年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率385.3%,较上年末提高近60个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%和8.20%,分别较2010年底下降0.25和0.59个百分点.