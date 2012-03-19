〔中国个股〕兴业银行去年净利增38%至255亿元,预计今年增幅17.6%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周一发布年报,2011年实现净利润255.05亿元人民币,同比增长37.71%,与此前公布的业绩快报基本一致;该行并预计今年净利同比增长17.6%.
兴业银行去年实现营业收入598.7亿元,同比增37.77%,基本每股收益2.36元.年报指出,去年各项业务持续较快发展,资产总额增长较快;存贷利差同比提高,息差回升;中间业务收入快速增长;资产质量情况保持稳定,成本收入比保持较低水平.
年报显示,2011年兴业银行存贷利差同比提高48个bp(基点),净息差同比提高16个bp;截至去年末,该行资产总额24,087.98亿元,较去年初增长30.23%.
此外,截至2011年末,兴业银行不良贷款率0.38%,较2010年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率385.3%,较上年末提高近60个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%和8.20%,分别较2010年底下降0.25和0.59个百分点.
展望2012年,兴业银行预计,今年总资产规模达到2.8万亿元,增长16.2%;年末不良贷款率按照五级分类口径,控制在0.48%(核销前).
兴业银行3月初公告称,拟向中国人保资产管理股份有限公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.[ID:nSB2015963]
兴业银行周一收报13.64元,跌0.07元,或0.51%,过去一个月累计则下滑2.56%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。