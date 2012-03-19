〔路透基点〕香港富豪产业信托签定45亿港元三年期再融资--RLPC

路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,富豪产业信托(1881.HK)3月7日签定自行安排的45亿港元三年期再融资,参贷行共有12家.

像以前报导过的那样,东亚银行、恒生银行、法国东方汇理银行、新加坡华侨银行(OCBC)、三井住友银行和大华银行(UOB)等六家银行为委托主办行和额度分配行.

成为参贷行的其他六家银行分别是:中国建设银行香港分行、澳新(澳盛)银行、国泰世华银行、台湾合作金库银行、建银亚洲和中国信托商业银行.

据闻该笔贷款包括所有费用在内的价码约为200个基点,通过Bauhinia Hotels Ltd和Rich Day Investments Ltd两家公司借入.

贷款资金将用于借方对同规模五年期贷款进行再融资.

富豪产业信托在香港有六处酒店房产.(完)