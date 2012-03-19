〔路透基点〕香港富豪产业信托签定45亿港元三年期再融资--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,富豪产业信托(1881.HK)3月7日签定自行安排的45亿港元三年期再融资,参贷行共有12家.
像以前报导过的那样,东亚银行、恒生银行、法国东方汇理银行、新加坡华侨银行(OCBC)、三井住友银行和大华银行(UOB)等六家银行为委托主办行和额度分配行.
成为参贷行的其他六家银行分别是:中国建设银行香港分行、澳新(澳盛)银行、国泰世华银行、台湾合作金库银行、建银亚洲和中国信托商业银行.
据闻该笔贷款包括所有费用在内的价码约为200个基点,通过Bauhinia Hotels Ltd和Rich Day Investments Ltd两家公司借入.
贷款资金将用于借方对同规模五年期贷款进行再融资.
富豪产业信托在香港有六处酒店房产.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。