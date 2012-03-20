叙利亚武器进口五年增六倍 主要购自俄罗斯

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩3月19日电---斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2007年至2011年的五年间，叙利亚武器进口量较之前五年大增近600%，俄罗斯是主要供应国。
报告强调，尽管美国、欧盟和其他国家因叙利亚总统阿萨德暴力镇压动乱而对该国实施武器禁运，俄罗斯仍继续向叙利亚提供武器。
SIPRI表示，2007年至2011年叙利亚武器进口的78%来自俄罗斯，这一期间叙利亚武器进口总量上升580%。
“向受‘阿拉伯之春’影响的国家提供武器已经激起一些供应国内部的公众和议会辩论，”SIPRI武器转让项目资深研究员Mark Bromley指出。
“不过到目前为止，辩论对这些国家武器出口政策的影响有限。”
2007年至2011年，全球武器转让量上升近四分之一。前五大武器进口国皆为亚洲国家，亚洲和大洋洲国家进口量占总量的44%，欧洲进口量占19%，中东占17%，美洲占11%，非洲占9%。
印度是全球第一大武器进口国，进口量占总量的10%，紧随其后的是韩国、巴基斯坦、中国和新加坡。中国在2002-2006年期间武器进口量位居榜首。
SIPRI衡量的是武器进口量，而非金额。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。