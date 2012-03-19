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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 18:48 BJT

〔中国个股〕浦发银行称花旗银行已将其所持股份全部转让

路透上海3月19日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周一公告称,花旗集团(C.N)旗下的花旗银行海外投资公司已通过大宗交易的方式,将其所持有的浦发银行股份全部转让.

公告显示,花旗银行今日通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了5.062亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.714%;至此花旗银行在浦发银行的持股为零.

浦发银行周一收报9.28人民币,涨0.03元,或0.32%,过去一个月累计则上涨0.65%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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