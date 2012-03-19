〔马来西亚期市〕棕榈油上涨动能减弱,关注出口数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---马来西亚棕榈油期货周一收低,因投资者担心市场超买而获利了结,不过乐观的需求前景及南美大豆产量忧虑令跌幅受限.
"基本面未改变,但今日市场下跌也并不意外.这更可能是一波调整,目前的短线支撑在3,350马币(林吉特)附近,"一家外资商品经纪机构的交易员表示.
但人气仍相当看涨,因市场人士预计马来西亚的强劲出口态势仍将延续,因中国等主要买家或增加食用油进口.
"有消息称,中国政府的国内豆油采购量已减少.这预示着国内供应量较低,因此可能会进口更多,"马来西亚Kenanga Investment Bank的分析师Alan Lim表示.
指标6月棕榈油期货FCPOc3下跌0.7%,收报每吨3,373马币.成交量为24,893口,略低于25,000口的正常水准.
投资者目前关注周二公布的船货调查机构3月1-20日的棕榈油出口数据,市场人士预计将较上月同期增长约12%.(完)
--编译 丁琦;审校 侯向明
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。