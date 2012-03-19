〔马来西亚期市〕棕榈油上涨动能减弱,关注出口数据

路透新加坡3月19日电---马来西亚棕榈油期货周一收低,因投资者担心市场超买而获利了结,不过乐观的需求前景及南美大豆产量忧虑令跌幅受限.

"基本面未改变,但今日市场下跌也并不意外.这更可能是一波调整,目前的短线支撑在3,350马币(林吉特)附近,"一家外资商品经纪机构的交易员表示.

但人气仍相当看涨,因市场人士预计马来西亚的强劲出口态势仍将延续,因中国等主要买家或增加食用油进口.

"有消息称,中国政府的国内豆油采购量已减少.这预示着国内供应量较低,因此可能会进口更多,"马来西亚Kenanga Investment Bank的分析师Alan Lim表示.

指标6月棕榈油期货FCPOc3下跌0.7%,收报每吨3,373马币.成交量为24,893口,略低于25,000口的正常水准.

投资者目前关注周二公布的船货调查机构3月1-20日的棕榈油出口数据,市场人士预计将较上月同期增长约12%.(完)