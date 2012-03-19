〔中国个股〕浦发银行称花旗已将所持股份转让,花旗预期获利3.49亿美元(更新版)

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* 浦发银行称花旗银行已将其所持股份全部转让

* 花旗预期本次转让税后获利约3.49亿美元

* 上周花旗在美国银行业压力测试中受挫

路透上海3月19日电---中国上海浦东发展银行(600000.SS)周一公告称,花旗集团(C.N)旗下的花旗银行海外投资公司已通过大宗交易的方式,将其所持有的浦发银行股份全部转让.而花旗则预期此次转让税后获利约3.49亿美元.

公告显示,花旗银行今日通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了5.062亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.714%;至此花旗银行在浦发银行的持股为零.

花旗集团之后发布新闻稿称,此次转让浦发银行持股的收入达6.68亿美元,预计税后获利约3.49亿美元.但新闻稿中并未提及此次转让的原因.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周在发布年度压力测试结果时表示,花旗集团,Ally Financial和SunTrust (STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.[ID:nSB8523132]

花旗集团随后表示,在新近对美国大型银行进行的压力测试之后,美联储拒绝了该行向股东返还资本的计划.[ID:nSB1433734]

浦发银行周一收报9.28元人民币,涨0.03元,或0.32%,过去一个月累计则上涨0.65%.(完)

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