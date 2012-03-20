〔中国个股〕花旗售罄浦发行股权,短期影响负面但无碍浦发长期价值(更新版3)

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* 浦发银行称花旗银行已将其所持股份全部转让

* 花旗预期本次转让税后获利约3.49亿美元

* 花旗退出实属必然,无碍浦发的长期价值--分析师

* 花旗将更专注于对广发行的投资--分析人士

路透北京/上海3月20日电---欧美金融机构流动性普遍紧俏之际,花旗集团(C.N)悉数转让所持中国上海浦东发展银行(600000.SS)股权,虽在意料之外却又实属必然.而且行业分析师相信,花旗退出虽然短期会带来负面心理影响,但应无碍浦发银行的长期价值.

同时,浦发已与花旗达成新的战略合作安排,将继续推进双方战略合作关系.是次售股预计能给花旗带来约3.49亿美元获利,且花旗未来有望更专注于对广发银行的投资.

"自从中移动(0941.HK)购买浦发20%股权之后,市场就已经不再预期花旗可能给浦发带来的管理改善或业务提升,"东方证券最新发布的研究报告称.

报告称,不认为目前浦发明显偏低的估值之中包含着与花旗银行合作的溢价,也正因此此次花旗退出并不会损伤浦发银行的长期价值.

浦发银行方面亦表示,花旗出售所持浦发银行股份,不会对该行的日常经营带来影响.受益于中国强劲的经济发展,浦发银行继续保持良好的业务发展势头.该行2011年实现净利润272.86亿元,同比增长42%.

浦发行周一晚间公告称,花旗银行周一通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了5.062亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.714%;至此花旗银行在浦发银行的持股为零.

据上海证券交易所大宗交易信息,3月19日共有三笔浦发银行的大宗交易,交易成交均价均为8.33元人民币/股,交易总额达42.16亿元.其中1.1亿股的买入营业部为中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK),剩余部分的买入营业部为太平洋资产管理有限责任公司.

不过东方证券亦指出,花旗此次售罄浦发行股份,短期内对市场心理将有负面影响."此次浦发股份的出售对象是太保集团和太平洋资产管理公司,这两者都不太可能成为浦发的长期战略投资者,因此这5.06亿股构成未来的供给压力."

此次股份转让,大宗交易价格为浦发行当前价格的9折,仅相当于浦发行2011年1.04倍PB(市净率)和5.7倍PE(市盈率).东方证券报告认为,当前浦发是A股银行股中PB最低之一,而花旗还愿意9折出售,这对于二级市场心理来说会造成负面影响.

浦发银行周二收盘跌落1.72%,报9.13元人民币,过去三个月累计上涨近8%;今日沪综指.SSEC亦收低1.38%.花旗集团股价昨日收涨1.30%报37.17美元.

**花旗退出实属必然**

自去年以来,外资股东减持中资银行股份的消息频传.继高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(1398.HK)股份之后,美国银行(BAC.N)去年11月中亦再度减持中国建设银行(0939.HK)之股权.

花旗集团之后发布的新闻稿称,此次转让浦发银行持股的收入达6.68亿美元,预计税后获利约3.49亿美元.新闻稿中并未提及此次转让的原因.

但不谋而合的是,上周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)在发布年度压力测试结果时表示,花旗集团,Ally Financial和SunTrust(STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.[ID:nSB8523132]

花旗集团随后表示,在新近对美国大型银行进行的压力测试之后,美联储拒绝了该行向股东返还资本的计划.

东方证券认为,花旗银行的退出实属必然."随着花旗入驻广发银行,而浦发行被中移动收编,花旗银行在浦发中已经下降为财务投资者角色.在欧美金融机构流动性普遍收紧的情况下,花旗出售浦发股权,兑现浮盈也属于必然."

报告表示,此前由于花旗采用成本法核算对浦发的投资,仅当浦发分红时才对花旗利润表有帮助,而此前浦发银行的分红率仅略高于10%,因此继续持有浦发股份对于花旗银行的利润表没有明显帮助.

全球最大移动电讯营运商--中国移动于2010年3月宣布,将以398亿元人民币的总现金对价,认购浦发银行经扩大后股本的20%权益.完成交易后,中移动将成为浦发银行的第二大股东.

**双方达成新的战略合作**

另据中国证券报周二报导,浦发银行同时宣布已与花旗达成新的战略合作安排,将继续推进双方战略合作伙伴关系.具体包括:花旗将为浦发银行拓展海外市场提供技术支持和商业银行服务支持;并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行、信用卡等多个领域开展合作与交流.

浦发银行方面表示,花旗出售所持浦发银行股份,不会对该行的日常经营带来影响.受益于中国强劲的经济发展,浦发银行继续保持良好的业务发展势头.该行2011年实现净利润272.86亿元,同比增长42%,

报导并引述分析人士认为,花旗售罄浦发银行股份或许意味着花旗将更加专注于对广发行的投资.

2006年11月16日,花旗集团牵头组织中国人寿、国电集团、中信信托等组成的投资者团队与广发行正式签约.根据协议,花旗银行集团将持有广东发展银行20%的股份,IBM公司持股4.74%,这也是花旗银行集团迄今为止在中国达成的最大一笔交易.

"如果广发银行能最终上市,花旗的投资将获得丰厚回报."某券商分析师指出.

此前有消息称,广发银行赴内地、香港两地上市的方案已定,融资规模为350亿元左右,大大高于先前市场预测的150亿-200亿元的区间.(完)

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