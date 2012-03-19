〔中国经济〕人民币国际化进程良好,但时机不好判断--温家宝

路透北京3月19日电---中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不能轻易判断人民币何时能够自由兑换.

温家宝称,稳定的经济环境、健康的金融和监管框架以及全球的信心对于人民币走向国际都是必不可少的条件.他并称人民币国际化进程是自然的,不可强求.