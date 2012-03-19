〔国际油市〕亚洲柴油价格仍持稳,因原油价格居高不下

路透新加坡3月19日电---亚洲柴油价格周一仍保持稳定,因原油价格持续居高不下,抑制了柴油的利润率.

4月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶15.12美元,航煤裂解价差亦跌0.60美元至15.32美元.

中国或自周二起将柴油价格上调6-7%,料创33个月来最大升幅,这有助于帮助炼厂减少亏损又不至于大幅抑制需求.[ID:nSB1440984]

但国有炼厂不太可能在现货市场中大量进口柴油,因其库存充分,行业消息人士说.

交易商表示,菲律宾的Petron已从BP购买了3月底装运的含硫500ppm的柴油船货,每桶较新加坡现货升水约3-3.30美元.

周一普氏交易窗口,BP向维多公司出售了10万桶航煤,从中东装运,船期为4月初.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.38 1.15 0.84 136.23

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.41 1.28 0.94 136.13

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.56 1.28 0.93 137.28

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.21 1.28 0.93 137.93

4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.59 1.27 0.93 136.32

5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.78 1.29 0.95 136.49 (完)