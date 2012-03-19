〔国际油市〕亚洲柴油价格仍持稳,因原油价格居高不下

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---亚洲柴油价格周一仍保持稳定,因原油价格持续居高不下,抑制了柴油的利润率.
4月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶15.12美元,航煤裂解价差亦跌0.60美元至15.32美元.
中国或自周二起将柴油价格上调6-7%,料创33个月来最大升幅,这有助于帮助炼厂减少亏损又不至于大幅抑制需求.[ID:nSB1440984]
但国有炼厂不太可能在现货市场中大量进口柴油,因其库存充分,行业消息人士说.
交易商表示,菲律宾的Petron已从BP购买了3月底装运的含硫500ppm的柴油船货,每桶较新加坡现货升水约3-3.30美元.
周一普氏交易窗口,BP向维多公司出售了10万桶航煤,从中东装运,船期为4月初.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.38 1.15 0.84 136.23
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.41 1.28 0.94 136.13
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.56 1.28 0.93 137.28
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.21 1.28 0.93 137.93
4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.59 1.27 0.93 136.32
5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.78 1.29 0.95 136.49 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。