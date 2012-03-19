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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 20:56 BJT

〔美国经济〕FED委员杜德利认为经济前景好坏不一

路透纽约3月19日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利表示:

* 经济数据略显乐观,经济复苏或已稍稍站稳脚跟.

* 断定我们已脱离危险还为时过早.

* 提高美国汽油价格将进一步削弱消费者的实质购买力.

* 核心通胀年率似乎已触顶,今年稍晚料回落.

* 通胀预期仍然可控.

* 乐观的数据包括上年第四季GDP录得增长、就业、汽车销售和房屋开工数据稳健.

* 面临的困难包括汽油价格、住房领域的困境、财政问题和来自海外的风险.

* 经济长期且持续保持年度约2.5%的增幅,亦不足以消化巨大的闲置产能.(完)

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