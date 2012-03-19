〔美国经济〕FED委员杜德利认为经济前景好坏不一

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约3月19日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利表示:
* 经济数据略显乐观,经济复苏或已稍稍站稳脚跟.
* 断定我们已脱离危险还为时过早.
* 提高美国汽油价格将进一步削弱消费者的实质购买力.
* 核心通胀年率似乎已触顶,今年稍晚料回落.
* 通胀预期仍然可控.
* 乐观的数据包括上年第四季GDP录得增长、就业、汽车销售和房屋开工数据稳健.
* 面临的困难包括汽油价格、住房领域的困境、财政问题和来自海外的风险.
* 经济长期且持续保持年度约2.5%的增幅,亦不足以消化巨大的闲置产能.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。