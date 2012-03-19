〔国际油市〕亚洲汽油利润率连续第二日攀升,因需求增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---亚洲汽油利润率连续第二日攀升,因在夏季驾驶高峰期,汽油需求料激增.
路透数据显示,汽油裂解价差上涨0.40美元至每桶15.17美元.
中国或自周二起将柴油价格上调6-7%,料创33个月来最大升幅,这有助于帮助炼厂减少亏损又不至于大幅抑制需求.[ID:nSB1440984]
石脑油市场,据悉台塑石化为4月下半月船货支付了约25美元的升水.
台塑石化的具体购买数据未知,但升水攀升,暗示台湾需求仍稳健.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1101.00 13.00 1.19 1088.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 120.13 1.40 1.18 118.73
97号现货汽油GL97-SIN 139.90 1.00 0.72 138.90
95号现货汽油GL95-SIN 138.15 1.45 1.06 136.70
92号现货汽油GL92-SIN 135.30 1.80 1.35 133.50 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。