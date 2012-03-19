〔国际油市〕亚洲汽油利润率连续第二日攀升,因需求增加

路透新加坡3月19日电---亚洲汽油利润率连续第二日攀升,因在夏季驾驶高峰期,汽油需求料激增.

路透数据显示,汽油裂解价差上涨0.40美元至每桶15.17美元.

中国或自周二起将柴油价格上调6-7%,料创33个月来最大升幅,这有助于帮助炼厂减少亏损又不至于大幅抑制需求.[ID:nSB1440984]

石脑油市场,据悉台塑石化为4月下半月船货支付了约25美元的升水.

台塑石化的具体购买数据未知,但升水攀升,暗示台湾需求仍稳健.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1101.00 13.00 1.19 1088.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 120.13 1.40 1.18 118.73

97号现货汽油GL97-SIN 139.90 1.00 0.72 138.90

95号现货汽油GL95-SIN 138.15 1.45 1.06 136.70

92号现货汽油GL92-SIN 135.30 1.80 1.35 133.50 (完)