〔美国热股〕市场对苹果派息的预期升温,股价盘初上扬

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透3月19日电---全球市值最高的公司--苹果(AAPL.O)周一将讨论如何处理其高达980亿美元的现金储备,市场对其派息的预期也随着升温.如果真的如此,这将是苹果1995年以来首次派息.
苹果股价在周一盘初交易中上扬约1.71%至595.43美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。