〔美国热股〕联合包裹将以52亿欧元收购荷兰同业TNT,前者盘初上扬

路透3月19日电----联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)与荷兰同业TNTTNTE.AS周一宣布,联合包裹以52亿欧元收购其同业TNT.该交易将扩大联合包裹在欧洲的市场,并打造一家营收达450亿欧元的大型物流企业.[ID:nSB1440702]