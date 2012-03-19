〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,市场人气持续改善

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---亚洲燃料油周一持稳,因在4月点价月人气继续改善.交易员表示,市场参与者继续买入他们认为具有价值的合约.
逾250,000吨5月/6月跨月价差成交,成交价为每吨4.00-4.50美元,仅仅两天前还在1.38美元.对于180-cst和380cst的现货报价均较强.
交易员表示,自即期跨月价差上周跌至贴水区间以后,人气已有所改善.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎市场恢复了一定的信心,市场参与者正在谨慎地买入跨月价差."
"即期实货市场仍处在很糟的状况,尤其是与两个月前的两位数升水相比,但大多数参与者认为复苏只是时间问题."
由于固定价格水平飙升,市场一直受困于严重的需求压制.
3月从西方、中东以及亚洲地区的总供给连续第二个月达到创纪录的逾750万吨,尤其是西方套利船货达到580-590万吨.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 754.75 5.05 0.67 749.70
现货380CST燃料油 FO380-SIN 741.45 5.55 0.75 735.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 742.00 3.00 0.41 739.00
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 0.00 0.00 2.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.50 0.25 20.00 1.25 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。