〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,市场人气持续改善

路透新加坡3月19日电---亚洲燃料油周一持稳,因在4月点价月人气继续改善.交易员表示,市场参与者继续买入他们认为具有价值的合约.

逾250,000吨5月/6月跨月价差成交,成交价为每吨4.00-4.50美元,仅仅两天前还在1.38美元.对于180-cst和380cst的现货报价均较强.

交易员表示,自即期跨月价差上周跌至贴水区间以后,人气已有所改善.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎市场恢复了一定的信心,市场参与者正在谨慎地买入跨月价差."

"即期实货市场仍处在很糟的状况,尤其是与两个月前的两位数升水相比,但大多数参与者认为复苏只是时间问题."

由于固定价格水平飙升,市场一直受困于严重的需求压制.

3月从西方、中东以及亚洲地区的总供给连续第二个月达到创纪录的逾750万吨,尤其是西方套利船货达到580-590万吨.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 754.75 5.05 0.67 749.70

现货380CST燃料油 FO380-SIN 741.45 5.55 0.75 735.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 742.00 3.00 0.41 739.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 0.00 0.00 2.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.50 0.25 20.00 1.25 (完)