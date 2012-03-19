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市场报道 | 2012年 3月 19日 星期一 21:54 BJT

〔美国股市〕小幅低开,苹果在宣布派息和股票回购计划后上涨

路透纽约3月19日电---美国股市周一小幅低开,暗示股指在触及近四年高位后,或迎来修正.

苹果(AAPL.O)涨1.2%,报593.37美元.此前苹果宣布季度派息和100亿美元的股票回购计划.

道琼工业指数.DJI跌19.07点,或0.14%,至13,213.55点,标准普尔500指数.SPX下跌1.54点,或0.11%,至1,402.63点,Nasdaq指数.IXIC跌2.23点,或0.07%,至3,053.03点.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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