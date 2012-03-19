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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 22:08 BJT

〔美国热股〕艾克森美孚称未暂停伊拉克库尔德地区业务,股价盘初上涨

路透3月19日电---艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)驻伊拉克库尔德地区总裁的一名助理上周六表示,该公司没有暂停在该地区的工作.之前伊拉克曾表示,艾克森美孚已经暂停其在该地区的业务.

艾克森美孚股价周一在盘初交易中涨0.05%至86.49美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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