〔美国数据〕3月NAHB房屋市场指数持稳,但2月数据被下修

路透华盛顿3月19日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,3月美国房屋建筑(营建)商信心持稳在2007年6月以来最高,2月数据被下修.

该协会在一份声明中表示,3月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数持稳在28,不及路透调查分析师得出的30的预期.

2月数据从29下修至28.

该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)