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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 22:20 BJT

〔美国热股〕邓白氏中国部分员工或违反反海外贿赂法,股价早盘下跌

路透3月19日电---企业资讯公司邓白氏(D&B)(DNB.N)周一表示,其中国的部分员工可能违反了美国的反海外贿赂法,目前该公司暂停了中国的一个业务部门,并将接受调查.

该公司股价周一早盘跌0.3%,报85.46美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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