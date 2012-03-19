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债券 | 2012年 3月 19日 星期一 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.150%,投标倍数为4.42

路透华盛顿3月19日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.150

中值 0.140

低值 0.120

投资 0.152

价格 99.924167

高值得标比率 41.27%

投标倍数 4.42

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 31,000,823,200

总投标 136,992,073,700

竞争性投标得标 30,108,749,500

非竞争性投标得标 592,073,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/03/22

到期日 2012/09/20

CUSIP码 9127955C1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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