〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡与原糖收高,但市场前景黯淡

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约/伦敦3月19日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一收高,受上周稍晚触及17个月低点后出现的空头回补提振,尽管交易员称,咖啡烘焙厂已经购买了大量咖啡库存,而且巴西咖啡丰收,应当使价格受到威胁.
原糖价格被投机性买盘推高.可可期货在平盘上下游走.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2升1.15美分,结算价报每磅1.835美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡LRCK2跌16美元,报每吨2,024美元.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,阿拉比卡咖啡投机客净空仓数量较上周增加3,163口至19,015口,净空仓数量为2007年5月以来最高.
而原糖投机客削减24,733口多仓,净多仓数量降至50,345口,减少幅度为去年末以来最大.
商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易官Nick Gentile表示,咖啡烘焙厂的咖啡库存已经很多,可能无法给市场带来支撑.
"我认为咖啡将测试1.60美元水平,甚至1.50美元,"他表示.
ICE-5月原糖期货SBc1涨0.25美分,收报每磅25.66美分.伦敦5月白糖期货LSUK2涨1.4美元,收报每吨668.00美元.
ICE-5月可可期货CCc2劲升33美元,或近1.5%,报每吨2,289美元.伦敦5月可可期货LCCK2升16英镑,或1.1%,报每吨1,477英镑.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。