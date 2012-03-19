〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡与原糖收高,但市场前景黯淡

路透纽约/伦敦3月19日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一收高,受上周稍晚触及17个月低点后出现的空头回补提振,尽管交易员称,咖啡烘焙厂已经购买了大量咖啡库存,而且巴西咖啡丰收,应当使价格受到威胁.