〔欧洲股市〕终止四日连涨收低,汽车类股下跌

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收跌0.1%
* 投资者卖出汽车股,买入电信股
路透伦敦3月19日电---欧洲股市周一下跌,终止四日连涨,在上周触及八个月高点之后,交易商和基金经理据报部分卖出诸如汽车类股等涨幅居前的股票,买入电讯类股等价格偏低的板块.
保时捷(PSHG_p.DE)跌幅居前,在上周五走低后,今日再度回落2%,部分因为Bernstein将其评级从近期的"表现强于大盘"下调至"表现逊于大盘".
Cable & Wireless WorldwideCWP.L涨幅居前,跳升4.2%,因在英国并购委员会为沃达丰(VOD.L)和Tata Communications (TATA.NS)设定是否决定收购该公司的最后期限前,投资者大举买入.
交易商还表示,投资者因电信股的派息吸引力而买入此类股票.
"过去几个月来汽车销售稳步攀升,近期这股涨势似乎即将结束.我们看到部分投资者买入电讯类股,因股息收益率有增长的势头,"Guardian Stockbrokers的股市和衍生品主管Atif Latif表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数在交投震荡中收跌0.1%至1,105,61点.
英国富时100指数.FTSE收低0.07%,报5,961.11点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.05%,报7,154.22点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.47%,报3,577.88点.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。