〔欧洲股市〕终止四日连涨收低,汽车类股下跌

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收跌0.1%

* 投资者卖出汽车股,买入电信股

路透伦敦3月19日电---欧洲股市周一下跌,终止四日连涨,在上周触及八个月高点之后,交易商和基金经理据报部分卖出诸如汽车类股等涨幅居前的股票,买入电讯类股等价格偏低的板块.

保时捷(PSHG_p.DE)跌幅居前,在上周五走低后,今日再度回落2%,部分因为Bernstein将其评级从近期的"表现强于大盘"下调至"表现逊于大盘".

Cable & Wireless WorldwideCWP.L涨幅居前,跳升4.2%,因在英国并购委员会为沃达丰(VOD.L)和Tata Communications (TATA.NS)设定是否决定收购该公司的最后期限前,投资者大举买入.

交易商还表示,投资者因电信股的派息吸引力而买入此类股票.

"过去几个月来汽车销售稳步攀升,近期这股涨势似乎即将结束.我们看到部分投资者买入电讯类股,因股息收益率有增长的势头,"Guardian Stockbrokers的股市和衍生品主管Atif Latif表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数在交投震荡中收跌0.1%至1,105,61点.

英国富时100指数.FTSE收低0.07%,报5,961.11点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.05%,报7,154.22点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.47%,报3,577.88点.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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