〔芝加哥期市〕CBOT大豆受获利了结打压收低,此前升至六个月高位

路透3月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一受获利了结打压反转收低,交易商称,此前在出口需求和南美减产忧虑的推动下,市场一度升至六个月高点.

交易商称,CBOT大豆期货处于超买状态,是时候至少出现部分回落.近月5月大豆Sc1在海外市场触及13.78美元的去年9月15日以来最高现货价.

巴西和美国部分大豆现货市场走软,也加剧了压力.

盘中交投清淡,大豆期货成交量较此前30日均值下降约三分之一.

美国继续出现反常的暖和天气,本周预计将有降雨将给予今年小麦、玉米和大豆产量前景进一步提振.Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,"未来七至10日,将继续保持温暖天气."

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至3月13日的一周,大型投机商将CBOT玉米净多头部位增持近1.7万口,至148,420口,创下13个月来净多头部位最高水准.

CBOT-5月大豆期货SK2结算价跌7-1/2美分,报每蒲式耳13.66-1/2美元.5月豆粕合约SMK2下滑3.5美元,报每短吨370.9美元.

5月豆油合约BOK2下挫0.10美分,收报每磅55.40美分.

今日CBOT预估大豆成交量为145,360口,豆油成交量为66,792口,豆粕成交量为53,703口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 663.50 -9.50 -1.4% 2.6%

CBOT大豆Sc1 1366.50 -7.50 -0.6% 14.0%

CBOT豆粕SMc1 370.90 -3.50 -0.9% 19.9%

CBOT豆油BOc1 55.40 -0.10 -0.2% 6.4%

CBOT小麦Wc1 652.25 -19.75 -2.9% -0.1%

CBOT稻米RRc1 1460.50 7.00 0.5% 0.0%

EU小麦BL2H0 210.25 -3.50 -1.6% 3.8%

NYMEX原油期货CLc1 108.00 0.94 0.9% 9.3%

道琼工业指数.DJI 13,253 20 0.2% 8.5%

现货金XAU= 1662.04 8.35 0.5% 6.3%

欧元/美元EUR= 1.3238 0.006 0.4% 2.3%

美元指数.DXY 79.4550 -0.3320 -0.4% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 879 5 0.6% -49.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)