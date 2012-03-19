〔美国股市〕欧元区银行ADR领涨,台积电受资本支出计划提振跳涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约3月19日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一收升,欧元区银行ADR领涨,尽管希腊公债标售暗示该国的金融前景悲观.
National Bank of GreeceNBG.N涨3.39%至3.35美元,德意志银行(DB.N)涨1.97%,报52.05美元,西班牙国际银行STD.N劲升2.28%至8.52美元.
全球最大芯片代工商台积电(TSM.N)跳涨2.5%,报15.16美元,因该公司此前表示,正在考虑增加今年的资本支出.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.47%,与标准普尔500指数.SPX涨0.40%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.65%,而泛欧绩优股指标300指数.FTEU3收跌0.11%.
亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.29%,拉丁美洲ADR指数.BKLA微跌0.01%.
中国企业ADR.BKCN跌幅居前,中国人寿(LFC.N)跌2.37%至39.90美元,中国联通(CHU.N)下挫3.45%至17.05美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。