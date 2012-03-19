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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 04:19 BJT

〔美国股市〕欧元区银行ADR领涨,台积电受资本支出计划提振跳涨

路透纽约3月19日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一收升,欧元区银行ADR领涨,尽管希腊公债标售暗示该国的金融前景悲观.

National Bank of GreeceNBG.N涨3.39%至3.35美元,德意志银行(DB.N)涨1.97%,报52.05美元,西班牙国际银行STD.N劲升2.28%至8.52美元.

全球最大芯片代工商台积电(TSM.N)跳涨2.5%,报15.16美元,因该公司此前表示,正在考虑增加今年的资本支出.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.47%,与标准普尔500指数.SPX涨0.40%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.65%,而泛欧绩优股指标300指数.FTEU3收跌0.11%.

亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.29%,拉丁美洲ADR指数.BKLA微跌0.01%.

中国企业ADR.BKCN跌幅居前,中国人寿(LFC.N)跌2.37%至39.90美元,中国联通(CHU.N)下挫3.45%至17.05美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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