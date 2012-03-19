〔加拿大汇市〕加元兑美元大涨至两周高位,因商品价格上扬和收购传言

路透多伦多3月19日电---加元兑美元周一跳升至逾两周高位,受助于商品价格上扬以及更多加拿大公司将被海外企业收购的前景.

美国原油期货上扬,因市场持续担忧伊朗供应中断,美国股市走强以及美元走软.

BMO Capital Markets的外汇销售部董事Matt Perrier表示,有关加拿大最大的谷物加工公司Viterra Inc VT.TO将被出售的传言也对加元有利.

加元兑美元CAD=收盘报0.9875加元,或1.0127美元,上周五收盘价为0.9919加元,或1.0082美元.

稍早,加元/美元触及3月2日以来最高0.9861加元,或1.0141美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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