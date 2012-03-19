〔美国股市〕标普500指数离纪录收盘高位仅差10%,派息计划提振苹果股价

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 苹果股价受派息与股票回购计划提振上扬
* UPS收购TNT Express,激励股价上涨
* 小盘股指数触及纪录收盘高位
* 道琼工业指数收涨0.05%,标普500指数升0.4%,Nasdaq指数涨0.8%
路透纽约3月19日电---美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%,之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.
标普500指数收于自2008年5月以来的高点,较2007年10月创下的1,565.15点纪录收盘高位低10%.
"这类事情通常会吸引散户返场,"OakBrook Investments的联合首席投资官Peter Jankovskis表示.
分析师表示,流入的散户资金可能推动这股涨势的第二波.年初迄今,这股涨势已经推动标准普尔500指数上涨12%.
全球市值最高的公司苹果(AAPL.O)--升2.7%,报601.10美元,这是苹果首次收于600美元上方,本季度涨幅已经接近50%.苹果表示,将自7月起每季度每股派息2.65美元,并且将自下个会计年度起回购价值100亿美元的股票.这次派息将是苹果自1995年以来的首次.
不到一周前,美国主要大银行在通过美国联邦储备理事会(美联储,FED)的压力测试之后纷纷表示,将增加派息和回购数以10亿美元计的股票.
派息增加,以及近期一系列利好的美国经济数据为投资者投资股市扫清了道路.
"公司纷纷提出派息计划和增加派息,投资者开始意识到,除了股市别无好的投资渠道,"新罕布什尔州Portsmouth市Harbor Advisory
Corp的首席投资官Jack de Gan表示.
标普小盘股600指数.SML收于纪录高位,标普400中型股指数.MID也收盘接近纪录高位,这证明了美股的全线上扬.
在标准普尔10大板块中,科技板块领涨,金融板块位居第二.标准普尔金融股指数.GSPF收涨0.6%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。