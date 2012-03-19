〔加拿大股市〕收跌,因金矿股承压

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多3月19日电---加拿大主要股指周一收跌,整日走势震荡,能源股涨势被金矿股和肥料生产商Potash Corp (POT.TO)的跌势所抵消.
金价在上周骤降后周一攀升,但股市投资者仍持谨慎态度,因技术因素暗示金价可能进一步走低.
全球最大金矿生产商Barrick Gold (ABX.TO)收挫1.17%,报43.11加元.Eldorado Gold (ELD.TO)急跌2.83%,Goldcorp (G.TO)回落0.69%.
数据显示,美国房屋建筑商信心3月持平,不及小幅攀升的预期.另外,加拿大批发贸易1月下降.上述数据也令股市承压.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌17.26点,或0.14%,报12,479.70点,稍早触及两周高位12,561.75点.
10大类股中五类收低,受材料股下挫0.85%拖累.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。