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市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 05:48 BJT

〔加拿大股市〕收跌,因金矿股承压

路透多伦多3月19日电---加拿大主要股指周一收跌,整日走势震荡,能源股涨势被金矿股和肥料生产商Potash Corp (POT.TO)的跌势所抵消.

金价在上周骤降后周一攀升,但股市投资者仍持谨慎态度,因技术因素暗示金价可能进一步走低.

全球最大金矿生产商Barrick Gold (ABX.TO)收挫1.17%,报43.11加元.Eldorado Gold (ELD.TO)急跌2.83%,Goldcorp (G.TO)回落0.69%.

数据显示,美国房屋建筑商信心3月持平,不及小幅攀升的预期.另外,加拿大批发贸易1月下降.上述数据也令股市承压.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌17.26点,或0.14%,报12,479.70点,稍早触及两周高位12,561.75点.

10大类股中五类收低,受材料股下挫0.85%拖累.(完)

--编译 母红;审校 李军

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