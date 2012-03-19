〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因伊朗因素和股市上涨及美元下跌

* 伊朗担忧及美元兑欧元走低提振原油

* 上周美国原油库存料上升240万桶--调查

* 美国主要股指上涨,受苹果涨势激励

路透纽约3月19日电---美国原油期货周一连续第二日上涨,因市场继续担忧伊朗供应中断,且股市上涨及美元走软.

由于欧盟(EU)和美国实施制裁,对于伊朗供应的担忧继续影响油市,尽管伊朗同意就其核计划展开新一轮会谈.

4月汽油期货RBJ2结算价涨至2011年5月以来的最高水准.有消息称,由于利润率过低,Valero Energy Corp (VLO.N)旗下一家日处理能力为23.5万桶的炼厂将暂停运营.

由于经济形势不景气,过去三年大西洋盆地地区已有超过每日210万桶的炼油产能关闭或者濒临关闭.

稍后美国将公布一周库存报告.据路透的初步调查,3月16日当周美国汽油库存料下降210万桶.

取暖油期货下跌,尽管预计上周库存减少110万桶.

调查显示,原油库存料增加240万桶,因预计进口增加且炼厂产能利用率下降.

美国石油协会(API)定于周二2030GMT公布库存报告,而能源资料协会(EIA)的数据将于周三1430GMT公布.

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ2结算价报每桶108.09美元,上涨1.03美元或0.96%.该期约周二到期.