〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因伊朗因素和股市上涨及美元下跌

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 伊朗担忧及美元兑欧元走低提振原油
* 上周美国原油库存料上升240万桶--调查
* 美国主要股指上涨,受苹果涨势激励
路透纽约3月19日电---美国原油期货周一连续第二日上涨,因市场继续担忧伊朗供应中断,且股市上涨及美元走软.
由于欧盟(EU)和美国实施制裁,对于伊朗供应的担忧继续影响油市,尽管伊朗同意就其核计划展开新一轮会谈.
4月汽油期货RBJ2结算价涨至2011年5月以来的最高水准.有消息称,由于利润率过低,Valero Energy Corp (VLO.N)旗下一家日处理能力为23.5万桶的炼厂将暂停运营.
由于经济形势不景气,过去三年大西洋盆地地区已有超过每日210万桶的炼油产能关闭或者濒临关闭.
稍后美国将公布一周库存报告.据路透的初步调查,3月16日当周美国汽油库存料下降210万桶.
取暖油期货下跌,尽管预计上周库存减少110万桶.
调查显示,原油库存料增加240万桶,因预计进口增加且炼厂产能利用率下降.
美国石油协会(API)定于周二2030GMT公布库存报告,而能源资料协会(EIA)的数据将于周三1430GMT公布.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ2结算价报每桶108.09美元,上涨1.03美元或0.96%.该期约周二到期.
在伦敦市场,5月ICE布兰特原油期货LCOK2结算价报每桶125.71美元,下跌0.10美元或0.08%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。