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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--3月20日-3月27日****

路透3月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月19日当周----------------------------------

3月20日(二)

暂无重要数据

3月21日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11

2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 逆差1,200 逆差14,750

出口(较上年同期) -6.4% -9.3%

进口(较上年同期) 8.4% +9.8%

3月22日(四)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 3,671

外资投资日本股市(亿日圆) -- 870

3月23日(五)

暂无重要数据.

--------------------------------3月26日当周----------------------------------

3月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100

3月27日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 -- 84(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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