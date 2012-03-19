〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至两个月高位,受小型船舶提振

路透3月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,受超轻便型船舶和巴拿马型船舶运费上升提振.

整体指数上涨5点或0.57%,至879点的两个月高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨1.96%.巴拿马型船舶日均获利升至7,927美元.

"巴拿马型船舶运费仍然攀升,因太平洋船运活跃,且大西洋船运大幅改善,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis表示.

不过,巴拿马型船舶获利今年累计下跌39%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨.

轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,781美元和10,072美元.

海岬型船运价指数.BACI下降17点或1.16%,至1,449点.

该型船舶的日均获利下降204美元至5,188美元,受累于中国需求前景谨慎.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)