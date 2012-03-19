〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至两个月高位,受小型船舶提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,受超轻便型船舶和巴拿马型船舶运费上升提振.
整体指数上涨5点或0.57%,至879点的两个月高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨1.96%.巴拿马型船舶日均获利升至7,927美元.
"巴拿马型船舶运费仍然攀升,因太平洋船运活跃,且大西洋船运大幅改善,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis表示.
不过,巴拿马型船舶获利今年累计下跌39%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨.
轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,781美元和10,072美元.
海岬型船运价指数.BACI下降17点或1.16%,至1,449点.
该型船舶的日均获利下降204美元至5,188美元,受累于中国需求前景谨慎.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。