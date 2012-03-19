澳新经济指标预测--3月20日-3月27日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月20日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.5 赤字46.0
截至第四季的年度 赤字81.6 赤字86.8
经常账收支相当于GDP比例 第四季 -4.0% -4.3%
3月21日(三)
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
3月22日(四)
暂无重要数据.
3月23日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月26日当周-----------------------------------
3月25日(日)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 36.5 39.4
出口(亿新西兰元) 40.1 37.4
月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.53 逆差1.99
年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.1 顺差6.5
3月26日(一)
暂无重要数据
3月27日(二)
暂无重要数据(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。