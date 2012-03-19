《综述》美联储尚未决定是否采取进一步量化宽松政策--纽约联储总裁

路透纽约州梅尔维尔3月19日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美国联邦储备理事会(美联储)尚未决定是否着手实施第三轮量化宽松政策,不过这仍是一个选项.

杜德利是美联储主席贝南克的亲密盟友,他将美国经济形势描绘为一幅喜忧参半的图景,淡然看待近来经济复苏不断加速的迹象,警告这可能很快就会停步.

"尚未作出决定,"他谈及第三轮量化宽松计划时说.