《综述》美联储尚未决定是否采取进一步量化宽松政策--纽约联储总裁

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约州梅尔维尔3月19日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美国联邦储备理事会(美联储)尚未决定是否着手实施第三轮量化宽松政策,不过这仍是一个选项.
杜德利是美联储主席贝南克的亲密盟友,他将美国经济形势描绘为一幅喜忧参半的图景,淡然看待近来经济复苏不断加速的迹象,警告这可能很快就会停步.
"尚未作出决定,"他谈及第三轮量化宽松计划时说.
"这完全取决于经济将如何演变,"杜德利补充说."要看成本和收益如何,如果我们觉得再来一次量化宽松政策的收益大过成本,我们当然会这样做."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。