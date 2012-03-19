《美国个股焦点》苹果1995年以来首次派息,股价创纪录新高

* 自1995年以来首次派息,将回购100亿美元股票

* 将维持用于抓住战略机会的"战争基金"

* 没有计划从海外汇回资金--财务长

* 股价再创纪录新高

路透旧金山3月19日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)执行长库克从贾布斯手中接过帅位之后迅速行动,决定派发季度股息和回购股票,满足了投资者的一个长期愿望.苹果将为此举在三年内付出450亿美元.

作为全球最有价值的公司,这是苹果自1995年以来首次派息.苹果将在7月开始每季派发每股2.65美元,并从下一财政年度开始回购最多达100亿美元的股票.

这项100亿美元的年度股息计划,在目前的美国企业派息规模中名列前茅.库克表示,将定期评估派息计划.

然而,仍然有些基金经理感到失望.苹果的股息收益率(殖利率)为1.8%,落后于标准普尔500指数成分股的平均水平,而相对于苹果通过销售Macintosh电脑和iPhone手机积聚的980亿美元巨额资金,其派息规模并不算大.