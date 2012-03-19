《美国重要政经日程》--3月20日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布2月房屋开工
1400 - 参议院银行业委员会举行听证会,审议鲍威尔(Jerome Powell)和史坦(Jeremy Stein)担任美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事、Jeremiah Norton担任联邦存款保险公司(FDIC)理事、以及Christy Romero担任不良资产救助计划(TARP)特别督察长的提名.
1400 - 财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会就国际金融体系状况发表证词.
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1645 - 美联储主席贝南克将为乔治华盛顿大学商学院本科生作演讲,主题为"美联储的历史及职责".
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。