〔亚洲汇市〕美元继续回落,日本市场因假期休市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
2150GMT---美元在亚洲盘初处于守势,美元兑一篮子主要货币稍早回落至一周低位.
美元回跌没有明显理由,即便公债收益率(殖利率)上扬也未提供支撑.
一些人士称,美元下跌的原因在于联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)收购荷兰同业TNT相关资金流动的预期,鉴于该交易将持续数月才能完成,对美元带来压力.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。