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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 06:49 BJT

〔亚洲汇市〕美元继续回落,日本市场因假期休市

2150GMT---美元在亚洲盘初处于守势,美元兑一篮子主要货币稍早回落至一周低位.

美元回跌没有明显理由,即便公债收益率(殖利率)上扬也未提供支撑.

一些人士称,美元下跌的原因在于联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)收购荷兰同业TNT相关资金流动的预期,鉴于该交易将持续数月才能完成,对美元带来压力.

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